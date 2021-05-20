Тюменская область за сутки снова потеряла 5 человек, скончавшихся от COVID-19

В Тюменской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 5 человек, сообщает федеральный оперштаб. Число жертв новой инфекции за весь период достигло 526 человек.
За минувшие сутки диагноз «коронавирус» поставили ещё 57 раз, в том числе заразились семеро детей.
Выписались с больничного за минувшие сутки 66 пациентов с подтверждённым ранее ковидом.
В лечебных учреждениях Тюменской области на текущий момент находятся 9 пациентов на аппаратах ИВЛ, 6603 человека остаются под медицинским наблюдением, а 334 человека – на перевахтовке.
Тюмень, Марина Дремова
Тюмень. Другие новости 20.05.21
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