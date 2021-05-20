Тюменские леса продолжают гореть: 13 новых пожаров за сутки

В Тюменской области сохраняется сложная пожароопасная обстановка. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 10 лесных пожаров на площади 73,6 га и три ландшафтных на площади 166 га. Действующих пожаров сейчас – 21, сообщает региональный оперштаб.

К ликвидации огня привлечены курсанты высшего военно-инженерного командного училища. В районе поселка Богандинский на тушении уже локализованных очагов и на прокладке минерализованных полос задействованы 150 курсантов, инженерные машины БАТ и ИМР. Руководит ребятами заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаил Багров.

Накануне для оценки обстановки в Тюмень прибыл первый заместитель министра МЧС РФ Александр Чуприян. Он высоко оценил работу подразделений по ликвидации пожаров. «Еще вчера здесь все было в огне и дыму. Но за сутки авиация МЧС России вылила для тушения пожаров почти тысячу тонн воды. Сегодня мы с вами дышим свежим воздухом. Главное сейчас – ликвидировать последние очаги. 21 мая мы заканчиваем работу в Тюменском районе и перебрасываем силы и средства на другие участки», – сказал замминистра.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 20.05.21

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