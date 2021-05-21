Прокуратура предостерегает – 10 природных территорий в Тюменской области могут пострадать от пожаров из-за халатности управляющей компании

10 природных территорий Тюменской области с расположенными на них лесами могут пострадать от лесных пожаров из-за невнимательности управляющей компании. Об этом сообщает прокуратура региона.

За это тюменский межрайонный природоохранный прокурор Ирина Есипова объявила соответствующее предостережение генеральному директору ООО Многопрофильная компания «Сфера».

Установлено, что между департаментом недропользования и экологии Тюменской области и компанией «Сфера» заключены государственные контракты в целях обеспечения сохранности 10 особо охраняемых природных территорий, на которых расположены леса. По условиям контрактов на предприятие возложены обязанности по обнаружению и ликвидации очагов возгораний, организации тушения пожаров, обнаружению и пресечению фактов разведения костров.

В связи с сохранением на территории лесов Тюменской области режима чрезвычайной ситуации природоохранным прокурором генеральному директору было объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере охраны лесов от пожаров.

Тюмень, Елена Васильева

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