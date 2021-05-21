Замминистра МЧС РФ провел ревизию работ по тушению пожаров в Тюменской области

Заместитель министра МЧС РФ Александр Чуприян провел ревизию работы по тушению пожаров в Тюменской области.

Напомним, данный регион находится в лидерах по неблагоприятной ситуации с распространением огня в лесах, а также ландшафтных возгораний и горения в пределах населенных пунктов. Причинами сложной ситуации в области называют погодные – условия – ранняя весна с отсутствием осадков, а также человеческий фактор.

К концу прошлой недели ситуация в Тюменской области осложнилась до такой степени, что для инспекции на место был отправлен замминистра МЧС.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Тюменской области, Чуприян осмотрел ход ликвидации одного из крупных пожаров в Тюменском районе вблизи деревни Муллаши, где накануне наблюдалось сильное задымление и несколько очагов открытого горения.

«Главное сейчас – ликвидировать здесь последние очаги. В ближайшее время мы планируем завершить работу в Тюменском районе и перебрасывать основную часть сил и средств на участки в другие районы. Взаимодействие между региональными органами власти и МЧС России для тушения природных пожаров организовано в полной мере», – подчеркнул Александр Чуприян.

В пресс-службе тюменского управления МЧС отметили, что на ликвидации природных пожаров задействовано более 1,2 тыс. человек и почти 200 единиц техники. В настоящее время продолжается работы по тушению природных пожаров и защите населенных пунктов в 6 муниципальных районах.

От авиации ведомства привлечены вертолет Ми-8 и самолет Ил-76, которые только за последние сутки совершили слив почти 1000 тонн воды на очаги пожаров. Как отметил первый замминистра МЧС России, это очень существенная поддержка наземной группировке.

Надзорными органами ведомства усилены надзорно-профилактические меры, направленные на предупреждение ландшафтных (природных) пожаров и выявление нарушений требований особого противопожарного режима. Ежедневно организуются внеплановые межведомственные рейды в садоводческих обществах и населенных пунктах области, расположенных вблизи лестных массивов.

Только с начала текущего года надзорными органами ГУ МЧС России по Тюменской области в ходе 595 межведомственных рейдов и 724 оперативных выездов при сообщении о горении сухой травы выявлены нарушения требований правил противопожарного режима, а также установлено 512 неконтролируемых палов сухой растительности.

«Впереди выходные дни, и с учетом напряженной пожарной ситуации, мы увеличили количество надзорных и профилактических мероприятий с населением. Мы разъясняем гражданам, как себя вести и что нужно делать в неблагоприятной обстановке, и, конечно же, работаем на предупреждение – как не допустить опасных ситуаций с открытым огнем», – рассказал Чуприян.

Первый заместитель главы ведомства также принял участие в межведомственном совещании по ситуации с природными пожарами и обеспечению законности в сфере защиты населения и территорий от ЧС под председательством заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева. После чего в составе рабочей группы осмотрел пострадавшее от природного пожара СНТ «Солнышко» и побеседовал с собственниками дачных участков. Напомним, что садовом комплексе «Солнышко» Сгорело более двух десятков домов, во многих из которых на постоянной основе жили люди.

Тюмень, Елена Васильева

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