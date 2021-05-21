Тюмень: за сутки в области выявлено 55 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа

За минувшие сутки в Тюменской области выявлено 55 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии ковид был выявлен у 36 219 человек, выздоровели – 34 тысячи 628 человек.

Согласно отчетам медиков, среди вновь выявленных случаев 2 – дети. Всего в Тюменской области под наблюдением врачей остаются 6608 человек, 10 пациентов, госпитализированных после положительных тестов на коронавирус, находятся на ИВЛ.

334 человек, прибывшие в регион на работу, находятся на перевахтовке.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 21.05.21

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