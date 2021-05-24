Сын тюменского криминального авторитета выпустил клип с Моргенштерном

Рэпер Григорий Ляхов, известный как OG Buda, выпустил совместный клип с Моргенштерном. Клип за две недели посмотрели девять миллионов человек, сообщает neft.media. Отец рэпера – известный в девяностые криминальный авторитет Алексей Ляхов. Его называют одним из лидеров тюменской организованной преступной группировки «Десятка». Алексея Ляхова в 1995 году убили, его семья уехала за пределы России.

Григорий Ляхов стал известен как рэпер всего несколько лет назад. Его совместный клип с Моргенштерном «Cristal & МОЁТ» был опубликован на YouTube 14 мая.

Тюмень, Марина Дремова

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