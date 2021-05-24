В Тюменской области рапортуют об уменьшении площади пожаров в 5 раз

По данным на 24 мая площадь пожаров на землях лесного фонда в Тюменской области сократилась в пять раз. За минувшие выходные, количество «горящих» гектар с 21 тыс. 337 га снизилось до 3 тыс. 985 га. На этот час в регионе 25 действующих пожаров, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

За последние недели Тюменская область вышла в «лидеры» по количеству лесных пожаров. Сегодня в стране действует 76 лесных пожаров на площади 6 тыс. 312 га. Далее за Тюменью следуют ХМАО, там горит 1 тыс. 233 га, Красноярский край – 283 га, Свердловская область – 164 га, Иркутская область – 132 га, Приморский край – 130 га, Якутия – 121 га.

Кроме профессиональных лесных пожарных привлечены подразделения МЧС России, добровольные пожарные формирования, муниципальная пожарная охрана, а также арендаторы лесных участков. Продолжает работу авиация. Вертолет Ми-8 и самолет Ил-76 задействованы сегодня в тушении природных пожаров в Нижнетавдинском, Аромашевском и Вагайском районах, сообщает МЧС России. За прошедшие выходные они произвели более 100 сливов, уточнили в ведомстве.

Тюмень, Марина Дремова

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