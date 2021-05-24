В Тюмени в ДТП пострадали 4 человека. Таксист не пропустил коллегу, и машина перевернулась

Сегодня, 24 мая около 4 утра на тюменском перекрёстке улиц Ленина и Челюскинцев произошло ДТП. В результате пострадали 4 человека. Оба водителя были трезвыми, как установили автоинспекторы, но один нарушил правила дорожного движения и не пропустил другого. В результате столкновения автомобиль перевернулся вместе с пассажирами. Одна женщина получила тяжёлые травмы.

«В результате аварии пострадали четыре человека – молодые девушки 22, 20 и 18 лет, которые по предварительным данным находились в алкогольном опьянении, и 69-летняя женщина. У пенсионерки тяжёлая травма», – прокомментировали в пресс-службе регионального УГИБДД . На данный момент полицейские выясняют все подробности и обстоятельства ДТП.

Тюмень, Марина Дремова

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