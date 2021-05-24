Полпред Якушев предложил изобразить на российских деньгах ямальских оленей, Сабетту и Тобольский Кремль

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев предложил свой вариант дизайна отечественных купюр. Он считает, что на деньгах надо отражать весь спектр жизни, пишут «Известия». «Например, Ямал – это и суровая северная природа, стада оленей и одновременно порт Сабетта. Курган – это Центр Илизарова, но, в то же время, и Далматовский монастырь. Тюменская область – это Софийско-Успенский кафедральный собор 17 века и Тобольский кремль, но при этом прекрасным символом может стать Федеральный центр нейрохирургии», – рассказал полпред изданию. Вспомнил Якушев и дом Севастьянова, и Невьянскую наклонную башню в Свердловской области, Магнитогорский металлургический комбинат, озеро Тургояк, Национальный парк «Таганай» в Челябинской области. Достойны внимания «Археопарк» и памятник покорителям Самотлора в Югре, считает полпред. На Урале, сказал он нет недостатка в достопримечательностях и символах, остаётся их выбрать.

Центробанк анонсировал изменение дизайна российских купюр в конце марта. С 2022 по 2025 год в России будут разработаны и выпущены в оборот шесть модернизированных банкнот всех номиналов. Известно, что на лицевой стороне банкнот появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне – достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Тюмень, Марина Дремова

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