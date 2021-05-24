В Тюменской области – новые жертвы коронавируса, но региональный оперштаб перестал об этом сообщать

Ещё 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Тюменской области за минувшие сутки. За тот же период выздоровели и выписались с больничного 69 человек.

Жертвами COVID-19 в области стали ещё 2 человека, за весь период скончались от коронавируса 544 жителей области. Об этом сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. Региональный оперативный штаб уже вторую неделю не сообщает о жертвах новой инфекцииСсылаясь на то, что суточные данные по летальности некорректны, потому что люди умирают не именно в данный день, а постепенно, а суточная смертность на самом деле фиксирует отчеты патологоанатомов о причинах смерти того или иного пациента.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 24.05.21

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