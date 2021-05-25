В Тюмени снижается количество пожаров и уже объявлен сбор саженцев

За минувшие сутки на территории Тюменской области возникли 2 лесных пожара на площади 19,1 га и 7 ландшафтных пожаров на площади 46 га. На этот час в регионе действуют 25 лесных пожаров, в том числе локализованных, и три ландшафтных. Ликвидировано за сутки 3 лесных пожара и четыре ландшафтных.

Тем временем жителей региона уже призывают поучаствовать в сборе саженцев для восстановления лесов. Сбор продлится до конца июня по адресу в Тюмени: ул. Володарского, 47, сообщает региональный оперштаб. Нужны саженцы лиственницы, сосны, ели, пихты для посадки в северных лесах и березы, осины для посадки на площади лесостепей.

Тюмень, Марина Дремова

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