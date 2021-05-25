В Тюмени зафиксировано ещё 5 жертв коронавируса

В Тюменской области за минувшие сутки скончались ещё 5 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщает общероссийский оперштаб. С начала пандемии жертвами болезни стали 549 жителей Тюменской области.

По данным оперативного штаба, в минвушие сутки в регионе было выявлено еще 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

За тот же период в регионе зарегистрировано 56 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки и выписаны 63 жителя региона. Из числа получивших положительный тест на ковид 5 – дети.

В больницах Тюменской области находятся 14 пациентов с ковидом, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Тюмень, Марина Дремова

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