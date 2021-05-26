В Тюмени остановили 12 пожаров, но город накрыло смогом

Тюмень накрыло смогом, люди жалуются на сильный запах гари. Особенно сильная задымлённость наблюдается в районах ММС, Плеханова, дома Обороны, Харьковской, Велижанского тракта, в Заречных микрорайонах. В региональном управлении МЧС посоветовали горожанам не открывать окна. «Обстановка не ухудшается, пожаров не становится больше, сменилось направление ветра, и дым от пожаров за пределами города идёт на Тюмень», – прокомментировали в ведомстве.

Как сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны, работники лесного хозяйства остановили распространение огня на 12 участках. За сутки в регионе зафиксировано два новых лесных пожара на площади 2,3 га и один ландшафтный на площади 3 га, сообщает региональный оперштаб. На текущий момент в области действуют 17 лесных пожаров, в том числе локализованных, и пять ландшафтных. 10 лесных пожаров и 5 ландшафтных за сутки ликвидировано.

В Тюменской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации, установлены границы зоны ЧС в лесах региона за исключением территорий населенных пунктов.

Помощь региону в борьбе с огнём оказывают 300 специалистов федеральной Авиалесоохраны, а также около 100 специалистов Ханты-Мансийской Авиалесоохраны и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Тюмень, Марина Дремова

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