В Тюмени у многоэтажки обнаружили труп

Тело молодого человека 1995 года рождения обнаружено сегодня ночью, 26 мая, во дворе многоэтажного дома по улице Николая Фёдорова в Тюмени. Кто-то из жильцов дома услышал шум, увидел тело внизу и позвонил в службы экстренного реагирования. Прибывшим через несколько минут врачам скорой помощи оставалось только констатировать смерть. Скорее всего, молодой человек выпал из окна.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи в обязательном порядке установят причины произошедшей трагедии», – сообщается на сайте ведомства. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 26.05.21

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