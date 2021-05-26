На Тюмень надвигается шторм с грозами и градом

В Тюмени сегодня ожидают ливни с грозами. По сообщению регионального ГУ МЧС, также прогнозируется штормовой ветер до 23 метров в секунду и град. Тюменцам рекомендуется ограничить выход на улицу, а автомобилистам в непогоду снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров на дороге. При ухудшении видимости – съехать на обочину и выставить аварийные габаритные огни.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», 26 и 27 мая в области похолодало, но уже к выходным, согласно прогнозам, снова вернётся жара. В субботу и воскресенье температура поднимется до 31-32 градусов тепла.

Отметим также, что сегодня ночью Тюмень накрыло смогом. Жителям города рекомендовали не открывать окна и, по возможности, не выходить на улицу. Причина смога – лесные и ландшафтные пожары.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 26.05.21

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