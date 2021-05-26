В Тюмени умерли ещё три пациента с COVID-19

55 новых случаев ковида выявлено за минувшие сутки в Тюменской области. С больничного по поводу коронавируса выписались за последние 24 часа 59 жителей региона – такие данные приводит федеральный портал стопкоронавирус.рф на 26 мая 2021 года.

В минувшие сутки также было зарегистрировано 3 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе от данного типа инфекции и ее последствий скончались 552 человека.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 26.05.21

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