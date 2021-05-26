Возбуждено уголовное дело по факту жёсткой посадки самолёта АН-2

Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту жёсткой посадки самолёта АН-2 в селе Лайтамак Тобольского района Тюменской области.

Напомним, что самолёт авиакомпании «ЮТэйр» выполнял рейс из Тобольска 21 мая 2021 года и в 14 часов 55 минут на посадочной полосе аэропорта Лайтамак жёстко приземлился с 7 пассажирами на борту. Двое из них получили ушибы. При торможении воздушное судно опрокинулось на правое крыло в результате подлома переднего правого шасси. В результате произошёл излом передних стоек шасси, поврежден маслоблок, четыре лопасти винта. На месте происшествия следователи осмотрели самолёт, произвели съёмку, опросили экипаж, взяли образцы ГСМ для экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Тюмень, Марина Дремова

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