В Тюмени женщина родила сына прямо на трассе

В Викуловском районе Тюменской области мальчик родился прямо на трассе. В больницу роженицу не довезли, у неё случились стремительные роды. К счастью, её сопровождала опытная акушерка, у которой было всё необходимое. В результате роды прошли успешно, на свет появился мальчик.

«Ребёнок родился здоровым, закричал сразу и сразу же был приложен к материнской груди. Маму с малышом благополучно доставили в перинатальный центр Ишима, где их уже ждали. Сейчас они чувствуют себя хорошо, мама успешно восстанавливается после скоротечных родов, малыш тоже набирается сил», – рассказали в департаменте здравоохранения.

Тюмень, Марина Дремова

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