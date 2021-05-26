В Тюменской области закроют пожарную часть, которая защищала от огня 9 населённых пунктов

В посёлке Московский Тюменского района расформировывают единственную на 9 поселений пожарную часть. Жители беспокоятся о своей безопасности, пишет ТюменьPRO. По словам местных жителей, они останутся без противопожарной защиты как раз в то время, когда лесные пожары каждый день возникают в разных районах области. Сейчас пожарную часть расформировывают, а сотрудники получили уведомления о сокращении и вынуждены искать работу.

Сегодня факт расформирования части в региональном управлении МЧС подтвердили и прокомментировали: «Вместо отдельного поста 111-й пожарно-спасательной части 19-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС по охране поселка Московский Тюменского района с 01.08.2021 года будет организовано круглосуточное дежурство отделения 13-й ПСЧ 32-го ПСО ФПС ГПС. Дежурство будет осуществляться до момента создания в поселке Московский подразделения противопожарной службы Тюменской области. Подобное решение было принято на региональном уровне, доведено до федеральных структур».

Как утверждают в ведомстве, расформирование не отразится на защищенности жителей поселка и соседних населенных пунктов от пожаров. А количество личного состава и техники, необходимого для противопожарной защиты, достаточно.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 26.05.21

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