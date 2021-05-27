Тюменский губернатор отчитался об успехах в 2020 году. О неуспехах – почти ничего не сказано

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня выступил перед региональным парламентом с отчетом по итогам 2020 года. Главный вывод – регион справился с вызовами 2020 года. По традиции, большая часть доклада была посвящена достижениям и успехам. К ним губернатор отнёс поддержку граждан и бизнеса в пандемию, строительство школ и детских садов, увеличение регионального маткапитала, поддержку граждан 65+ в период карантина, открытие новых ФАПов.

Как рассказал Александр Моор, один из главных показателей – индекс промышленного производства. По итогам 2020 года он составил 121,5%. Эта цифра обеспечена запуском «ЗапСибНефтехима» (нефтехимический комбинат группы «СИБУР» в Тобольске, – прим. ред.) и кластерным развитием. Рассказал губернатор и об инвестиционных проектах: это завод по производству тротуарной плитки, индустриальные парки в Боровском и Богандинском, третья очередь «Тюменских молочных ферм». Объем экспорта продукции АПК в 2020 году составил 22,5 млн долларов США. Продукция Тюменской области экспортируется в 14 стран мира. В рамках инициативного бюджетирования реализован 41 проект в 12 муниципальных районах Тюменской области.

При этом, губернатор ничего не сказал о других итогах года: об острой нехватке койко-мест в начале пандемии коронавируса, резком росте безработицы в регионе, тысяче мелких субъектов малого предпринимательства, которым пришлось закрыться. Кроме того, в июне Тюменская область вошла в список самых коррумпированных регионов по версии генпрокуратуры. Именно в 2020 году средний размер взяток вырос на 260%.

И ещё о цифрах. Доходы бюджета Тюменской области по итогам 2020 года составили почти 168,8 млрд рублей, расходы – около 210 млрд рублей. Дефицит составил почти 41 млрд рублей, или 19,5% от расходов. Для сравнения: бюджет региона в 2019 году был исполнен с профицитом в 20,609 млрд руб, в 2020 году – с дефицитом 91 млрд руб.

Планируя бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023, регион объявил аукцион на предоставление кредита на 1,6 и 2 млрд рублей. Аукцион был признан несостоявшимся, так как ни один банк не подал заявку. Позже стало известно, что единственным банком, согласившимся кредитовать Тюменскую область, стал ЗАО «Сургутнефтегазбанк».

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 27.05.21

Утром в Тюмени нашли ещё один труп у многоэтажного дома. / В Тюменской области закроют пожарную часть, которая защищала от огня 9 населённых пунктов. / В Тюмени женщина родила сына прямо на трассе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»