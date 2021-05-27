В Тюменской области смертность от ковида растет – скончались сразу 7 пациентов

Тюменская область демонстрирует суточный рост смертности от коронавирусной инфекции нового типа. За минувшие сутки в регионе скончались ещё 7 пациентов с диагнозом «коронавирус». В последние недели данный показатель не превышал 5 человек в сутки. Число жертв вируса с начала пандемии достигло 559 человек. Такие данные приводит федеральный портал стопкоронавирус.рф. За тот же период положительные тесты на COVID-19 зарегистрировали у 54 человек. Больничные листы за последние 24 часа закрыли 52 жителя региона.

Тюмень, Марина Дремова

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