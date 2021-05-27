У Тюменской области новый представитель в Совете Федерации – Дмитрий Горицкий

Депутат Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий стал сенатором. Несколько созывов он возглавлял комитет по бюджету, налогам и финансам. Сегодня его кандидатуру на пост сенатора одобрили подавляющим большинством – за него проголосовали 37 из 38 депутатов. Полномочия сенатора Горицкий будет исполнять до сентября этого года, когда состоятся выборы депутатов седьмого состава областной думы. В середине апреля он выдвинул свою кандидатуру на праймериз по выбору кандидатов в депутаты облдумы. Если он выиграет выборы, в чём многие не сомневаются, он снова будет избран сенатором уже на пять лет – до 2026 года.

Единоросс и бывший президент Запсибкомбанка Горицкий занял место в СФ сенатора Михаила Пономарёва, который умер в марте этого года. В Совете Федерации он занимал должность заместителя председателя комитета и по экономической политике.

Тюмень, Марина Дремова

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