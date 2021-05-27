Мэрия Тюмени готовится эвакуироваться и искать подозрительные предметы

Администрацию Тюмени готовят к эвакуации. Она состоится завтра, 28 мая, и носит учебный характер. Предупредили об этом все службы и отделы. Уже сегодня организаторы учений сообщили, что завтра в здании как будто бы найдут подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.

В пресс-службе администрации уточняют, что тренировку устроят для достижения нескольких целей. Например, чтобы проверить правильность и слаженность действий сотрудников, а заодно работоспособность «тревожной кнопки» и системы оповещения. Посмотрят и на действия сотрудников ЧОПа, осуществляющего охрану здания, работников администрации города и полиции. Об учениях не только предупредили, но и проинструктировали на всякий случай не только чиновников, но и всех горожан: «В случае обнаружения подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, необходимо соблюдать следующие правила: не трогайте, не вскрывайте и не приближайтесь к предмету; не пользуйтесь мобильным телефоном возле предмета; запомните время обнаружения предмета; организуйте эвакуацию людей как можно дальше от обнаруженного предмета», – советуют в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 27.05.21

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