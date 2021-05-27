Тюмень снова получила «штормовое» – грядут заморозки

Тюмень снова накроет непогода. На этот раз объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков, сообщает оперативный оперштаб. По прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до -3 градусов уже 28 мая. «Штормовое предупреждение об опасных явлениях – заморозки. На юге Тюменской области 28 мая 2021 года местами ожидается температура 0... -3 градуса», – рассказали специалисты Гидрометцентра. Такая погода ждет не только тюменцев. Синоптики говорят, что холод идёт на весь юг Сибири. Средняя температура воздуха днем будет не выше 15 градусов. Есть большая вероятность, что в регионе также будут наблюдаться и шквалистые ветра с грозами.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 27.05.21

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