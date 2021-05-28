В Тюмени пенсионерка погибла под колёсами поезда

В Тюмени в ночь на 28 мая поезд сбил 68-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Трагедия произошла в 2 часа 5 минут, на 2143 километре 9 пикета перегона Войновка-Тюмень, сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СК РФ. Как предварительно выяснили следователи, женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист грузового состава заметил пешехода, подал сигнал и применил экстренное торможение, но женщина не реагировала на предупреждение. Избежать наезда не удалось.

В ходе процессуальной проверки следователи осматривают место происшествия и опрашивают бригаду локомотива. Они изучат расшифровки скоростемерной ленты и проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Тюмень, Марина Дремова

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