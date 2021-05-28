Тюменский суд оправдал обвиняемую в заказном убийстве матери – женщина провела за решёткой полтора года

Жительница Екатеринбурга провела в тюменском следственном изоляторе полтора года. Её обвиняли в организации убийства собственной матери. Калининский суд Тюмени разобрался в обстоятельствах и признал женщину невиновной.

По версии следствия, у дочери убитой был мотив расправиться с матерью из-за сложных отношений. Ещё в 1995 году они сильно поссорились, мать избивала девочку ремнём, и та, якобы, затаила обиду. Но, как потом утверждали опрошенные друзья и знакомые, родственникам удалось помириться и восстановить отношения. Уже взрослой дочь общалась с матерью и помогала ей. Единственное, что категорически не нравилось матери – отношения дочери с бывшим заключенным, который переехал к ней в квартиру и ни дня не работал. Тот, в свою очередь, угрожал убить мать своей девушки. Будущая тёща после очередного конфликта и погрома пригрозила мужчине заявлением в полицию, но не успела донести его до полиции. Написанное заявление следователи обнаружили у неё в сумке, когда она была уже убита. 15 сентября 2016 года её нашли мертвой в колодце на дачном участке СНТ «Ягодное». Рецидивиста задержали в Екатеринбурге. Но на суде он представил обстоятельства так, что к убийству его принудила сожительница. И они, якобы, вместе разрабатывали план убийства. Суд поверил показаниям, и обвиняемая оказалась за решёткой.

В ходе последнего судебного заседания материалы дела признали недостаточно изученными и отменили приговор подсудимой. Калининский районный суд по совокупности приговоров назначил несостоявшемуся зятю наказание в виде 7 лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 28.05.21

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