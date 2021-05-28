В Тюмени из окна 9 этажа выпал шестилетний ребёнок

Шестилетний ребёнок выпал с 9 этажа тюменской многоэтажки. Трагедия произошла на улице Николая Ростовцева вечером 27 мая, сообщается на сайте областной прокуратуры. Мальчика сразу увезли в больницу. Вызов поступил от очевидца в 21:01, бригада скорой помощи прибыла в 21:07. Как пояснили в департаменте здравоохранения области, после осмотра и оказания помощи маленького пациента доставили в ОКБ №2, где у него диагностировали тяжелую сочетанную травму, тяжелые повреждения внутренних жизненно важных органов и систем организма. Мальчика срочно прооперировали. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное. Для выяснения всех обстоятельств и оценки действий родителей прокуратура Тюменской области организовала проверку. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – отметили в ведомстве.

Тюмень, Марина Дремова

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