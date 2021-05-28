В Тюменской области на «трассе смерти» погибла семья с маленьким ребёнком

Семья с маленьким ребёнком из Тюмени погибла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень, которую в народе называют «трассой смерти». По информации ГИБДД, страшное ДТП произошло накануне вечером на 541-м километре в Уватском районе. Столкнулись две машины марки Toyota Corolla и большегруз DAF. В результате аварии водитель и двое пассажиров одной из иномарок погибли: 25-летний мужчина, женщина 26 лет и их дочь, которая не дожила до своего трехлетия буквально полтора месяца.

«По предварительным данным, «Лада Х-Рей» при обгоне выехала на встречку. Пытаясь избежать столкновения, водитель Toyota Corolla ушел на обочину, откуда его выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение со встречной Toyota Corolla и фурой», – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Виновник ДТП – водитель «Лады» – не остановился. Его догнал дальнобойщик, фуру которого он обгонял, и прижал к обочине. Водитель большегруза заставил виновника вернуться на место аварии. Запись с регистратора водителя грузовика из Нижневартовска будет использована при расследовании аварии.

Тюмень, Марина Дремова

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