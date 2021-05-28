В Тюмени жертвами коронавируса стали ещё шесть человек

В Тюменской области за минувшие сутки потеряли ещё шесть пациентов с диагнозом «коронавирус». Как правило, у таких пациентов есть сопутствующие и хронические заболевания, которые осложняют процесс выздоровления. С начала пандемии таких случаев в области зарегистрировано уже 565, сообщает федеральный сайт стопкоронавирус.рф на 28 мая 2021 года.

Отметим, что за минувшие стуки коронавирус был выявлен еще у 50 жителей Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе заболели 36 619 человек, вылечились – 35 066.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 28.05.21

В Тюменской области на «трассе смерти» погибла семья с маленьким ребёнком. / В Тюмени из окна 9 этажа выпал шестилетний ребёнок. / Тюменский суд оправдал обвиняемую в заказном убийстве матери – женщина провела за решёткой полтора года. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»