Жителям Ялуторовска грозит от 3 до 5 лет тюрьмы за незаконную охоту на лося

Тюмень, Май 31 (Новый День, Марина Дремова) –Двух жителей Ялуторовска Тюменской области обвиняют в незаконной охоте на лося. Сотрудники Госохотдепартамента Тюменской области сообщили в местную полицию об обнаружении туши лося в лесу недалеко от деревни Озерная Ялуторовского района. Совсем рядом находились двое мужчин, как позже выяснилось, родные браться 1964 и 1969 года рождения.

Следователи считают, что сначала злоумышленники приехали в лес на «Ниве» и убили лося. Позже они вернулись туда же на тракторе, как предполагают охотоведы, чтобы забрать тушу убитого животного. В ходе обыска у мужчин изъяли два охотничьих карабина. Баллистическая экспертиза подтвердила, что животное убили именно из этого оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Братьям может грозить лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Расследование дела продолжается.

Тюмень. Другие новости 28.05.21

В Тюмени жертвами коронавируса стали ещё шесть человек. / В Тюменской области на «трассе смерти» погибла семья с маленьким ребёнком. / В Тюмени из окна 9 этажа выпал шестилетний ребёнок. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»