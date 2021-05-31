В Тюменcкой области выявлено еще 53 случая коронавирусной инфекции

В Тюменской области выявлено 53 новых случая коронавирусной инфекции нового типа. В числе заболевших четверо детей. Больничные листы в связи с выздоровлением за минувшие сутки закрыли 56 тюменцев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно отчетам тюменских медиков, в области под наблюдением врачей находятся 7292 человека, получивших ранее положительны тесты на коронавирус. Из числа госпитализированных с тяжелым течением ковида и внебольничными пневмониями 10 пациентов – находятся на аппаратах ИВЛ.

242 человека находятся на перевахтовке.

Тюмень, Май, Марина Дремова

Тюмень, Май. Другие новости 31.05.21

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