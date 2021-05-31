В Тюменской области нашли тело утонувшего мальчика

В Ялуторовске Тюменской области обнаружили тело утонувшего накануне мальчика. Информация о том, что на реке Тобол утонул 12-летний ребёнок, поступила в правоохранительные органы 29 мая 2021 года. Его нашли вечером 30 мая в реке недалеко от города, сообщает СКР по Тюменской области. По данному факту следственными органами ведомства проводится процессуальная проверка. Уже назначена судмедэкспертиза, проводятся опросы очевидцев и родственников утонувшего ребенка.

Тюмень, Май, Марина Дремова

Тюмень, Май. Другие новости 31.05.21

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