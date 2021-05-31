В Тюмени двухлетняя девочка наелась крысиного яда

В Тюменскую клиническую больницу № 2 доставили ребёнка с подозрением на отравление. Двухлетняя девочка наелась крысиного яда, который она нашла на балконе. Об этом сообщила бабушка, которая позвонила в скорую и объяснила обстоятельства.

«Меня с ней рядом нет – я на даче, но делаю все, что в моих силах, чтобы помочь. По моему совету родители оказали ребенку первую помощь: промыли рот, удалив все кусочки с крысиным ядом, вызвали рвоту, надавив пальцем на корень языка», – цитирует бабушку ребёнка пресс-служба скорой помощи.

Прибывшая бригада медиков осмотрела девочку и промыла ей желудок. Затем ребенка госпитализировали в больницу. Состояние девочки пока не уточняется.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 31.05.21

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