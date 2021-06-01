В Тюменской области выявлено 49 новых заболевших коронавирусом

В Тюменской области за последние сутки выявлено 49 новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Всего с начала пандемии в регионе было лабораторно подтверждено 36 827 случаев ковида, выздоровели 35 тысяч 297 человек.

Из числа новых заболевших за последние сутки – 3 ребенка. Всего в Тюменской области под медицинским наблюдением по поводу ковида находится 7 тысяч 296 человек. пациентов, госпитализированных в областные больницы – на аппаратах ИВЛ.

132 человека находятся на перевахтовке.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 31.05.21

В Тюмени двухлетняя девочка наелась крысиного яда. / В Тюменской области нашли тело утонувшего мальчика. / В Тюменcкой области выявлено еще 53 случая коронавирусной инфекции. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»