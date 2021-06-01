В Тюмени с 1 июля вырастут «мусорные» тарифы

В Тюмени с 1 июля 2021 года вырастут «мусорные» тарифы. Дело в том, что ООО «Тюменское экологическое объединение» (региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Тюменской области) ввело в эксплуатацию последние объекты по обращению с ТКО, созданные в рамках концессионного соглашения, заключенного с правительством Тюменской области. Как поясняет департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области, теперь в конечной стоимости услуг по вывозу и переработке ТБО будут учитываться услуги мусоросортировочного завода в Ишимском районе, который обслуживает 11 муниципалитетов и среднем завод принимает 60 мусоровозов в день. Его технологическая линия позволяет отбирать 12 различных фракций вторсырья.

Второй объект, за работу которого также придется доплачивать, – мусороперегрузочная станция в Ялуторовске. Там отходы, доставленные в обычных мусоровозах, прессуются и отправляются на полигон в специальном бункере, что позволяет сократить количество рейсов мусоровозов на полигон. Станция обслуживает 9 муниципалитетов.

В тариф регионального оператора, который действовал в 2021 году, расходы на эксплуатацию вышеперечисленных объектов включены не были. Поэтому компания обратилась в департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области с заявлением о пересмотре тарифов.

«Рассмотрев обосновывающие материалы, департамент пересмотрел единый экономически обоснованный тариф регионального оператора по обращению с ТКО, с 1 июля он составит 6 905,09 руб. за тонну (без НДС), рост по сравнению с ранее установленным тарифом – 9,8%», – пояснили в профильном департаменте.

При этом ранее установленный льготный тариф для населения не изменился.

Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, рассчитанный по льготным тарифам, с 1 июля 2021 года составит:

– для проживающих в многоквартирных домах 146,26 руб. с человека в месяц (то есть услуга подорожает на 4,81 рубля с человека в месяц);

– для проживающих в жилых домах 125,42 руб. с человека в месяц (услуга подорожает на 4,13 рубля с человека в месяц).

Соответственно, рост совокупного коммунального платежа у жителей области с 1 июля 2021 года не превысит 3,4%.

Разница между платежами по экономически обоснованным и льготным тарифам будет возмещена региональному оператору из областного бюджета, уточнили в департаменте ценовой и тарифной политики Тюменской области.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 01.06.21

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