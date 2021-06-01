В Тюмени подростки подкладывали камни на рельсы перед поездом

В Тюмени подростки развлекались тем, что подкладывали на рельсы камни.

Тревожное сообщение поступило в Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте 28 мая. Инцидент произошел на перегоне «Войновка – Тюмень». Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили троих подростков, 12-ти и 13-ти лет.

Проверка показала, что мальчики без сопровождения взрослых гуляли вблизи железнодорожного полотна перегона «Войновка – Тюмень». В какой-то момент дети из любопытства решили положить на рельсы камни и посмотреть, что произойдет, когда по ним проедет поезд. Машинист проходящего грузового поезда заметил мальчиков и сообщил сотрудникам транспортной полиции.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних провели с детьми и их родителями беседу о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта, а также о риске травмироваться из-за беспечного поведения на железной дороге.

В настоящее время родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 01.06.21

В Тюмени с 1 июля вырастут «мусорные» тарифы. / В Тюменской области выявлено 49 новых заболевших коронавирусом. / В Тюмени двухлетняя девочка наелась крысиного яда. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»