Бывший тюменский начальник УМВД, арестованный за взятки, получил миллионный штраф и лишение звания

Тюменский областной суд огласил приговор бывшему начальнику УМВД Тюменской области Юрию Алтынову. За получение трех взяток его приговорили к штрафу в 3 млн 600 тыс. рублей. Также суд лишил экс-начальника УМВД звания генерал-майора полиции и запретил занимать любые должности на государственной службе в течение 5 лет.

Еще одному фигуранту уголовного дела – бывшему начальнику паспортно-визового центра регионального УМВД Валерию Калалбу – суд назначил штраф в 1 млн 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба облсуда. Оба осужденных находятся под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Напомним, что уголовное дело находилось в производстве с декабря 2020 года. Гособвинение просило суд назначить Юрию Алтынову девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф чуть более 4 млн рублей и лишить звания генерал-майора полиции. А Валерию Калалбу – семь лет лишения свободы в колонии общего режима и наложить на него денежный штраф в 4 млн 600 тыс. рублей.

Тюмень, Марина Дремова

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