5 тюменцев скончались за сутки от коронавируса

В Тюменской области за сутки от коронавируса скончались еще пять человек. С начала эпидемии жертвами ковида и его последствий стали 583 жителей области. Такие данные приводит федеральный портал стопкоронавирус.рф на 2 июня 2021 года.
За сутки COVID-19 заразились ещё 53 человека, закрыли больничные листы в связи с выздоровлением 64 человека.
Всего в регионе с начала пандемии положительные тесты по коронавирусной инфекции получили 36 880 человек, выздоровело – 35 361.
Тюмень, Марина Дремова
Тюмень. Другие новости 02.06.21
Бывший тюменский начальник УМВД, арестованный за взятки, получил миллионный штраф и лишение звания. / В Тюмени подростки подкладывали камни на рельсы перед поездом. / В Тюмени с 1 июля вырастут «мусорные» тарифы. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube