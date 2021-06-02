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Среда, 2 июня 2021, 14:04 мск

Новости Тюмень

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5 тюменцев скончались за сутки от коронавируса

В Тюменской области за сутки от коронавируса скончались еще пять человек. С начала эпидемии жертвами ковида и его последствий стали 583 жителей области. Такие данные приводит федеральный портал стопкоронавирус.рф на 2 июня 2021 года.

За сутки COVID-19 заразились ещё 53 человека, закрыли больничные листы в связи с выздоровлением 64 человека.

Всего в регионе с начала пандемии положительные тесты по коронавирусной инфекции получили 36 880 человек, выздоровело – 35 361.

Тюмень, Марина Дремова

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