5 тюменцев скончались за сутки от коронавируса

В Тюменской области за сутки от коронавируса скончались еще пять человек. С начала эпидемии жертвами ковида и его последствий стали 583 жителей области. Такие данные приводит федеральный портал стопкоронавирус.рф на 2 июня 2021 года.

За сутки COVID-19 заразились ещё 53 человека, закрыли больничные листы в связи с выздоровлением 64 человека.

Всего в регионе с начала пандемии положительные тесты по коронавирусной инфекции получили 36 880 человек, выздоровело – 35 361.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 02.06.21

Бывший тюменский начальник УМВД, арестованный за взятки, получил миллионный штраф и лишение звания. / В Тюмени подростки подкладывали камни на рельсы перед поездом. / В Тюмени с 1 июля вырастут «мусорные» тарифы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»