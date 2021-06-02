На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск под колёса попала лошадь, пострадали люди

В ДТП на тюменской трассе под автомобиль ВАЗ-21074 сбил лошадь. В результате аварии пострадали два человека.

Инцидент случился на 202-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск поздним вечером 1 июня. «Дорожный инцидент произошел в 22.30. Пострадали двое жителей Тюмени, водитель и пассажир «семерки», 25 и 20 лет, у них ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются», – сообщают в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Случаи, когда крупные животные попадают под колёса на дорогах, в Тюменской области не редкость. В муниципалитетах Тюменской области только за неделю случилось 5 ДТП с дикими животными. Жертвами аварий стали косули и лоси. Виновные в гибели зверей причинили государственному охотничьему фонду ущерб в общей сумме 320 тысяч рублей, которые будут взысканы в гражданско-правовом порядке.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 02.06.21

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