Моор создал ещё одну структуру по борьбе с коррупцией

Ещё одно подразделение по борьбе с коррупцией создано в Тюменской области. Соответствующее постановление подписал накануне губернатор Александр Моор, сообщает региональный оперштаб. Сообщается также, что структура будет независимой и будет заниматься профилактикой коррупции в регионе. Но при этом структура будет подчиняться только губернатору. «В соответствии с указом президента России и указаниями полпреда президента в Уральском федеральном округе создано независимое подразделение по профилактике коррупции в субъекте. Организационно и функционально подразделение подчинено и подконтрольно только губернатору области», – пояснил Моор. О задачах, структуре, а также финансировании деятельности ничего не известно.

Сейчас в Тюменской области, как и в других регионах, борьбой с коррупцией занимаются несколько ведомств: управление экономической безопасности и противодействия коррупции в составе УВД; Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в составе правительства региона; Совет по противодействию коррупции; муниципальные советы по противодействию коррупции. Кроме того, антикоррупционные структуры есть в Следственном комитете и прокуратуре региона. Существует антикоррупционная экспертиза. При этом Тюменская область вошла в десятку самых коррупционных регионов России в 2019 году.

Тюмень, Марина Дремова

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