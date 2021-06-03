В Тюменской области зафиксированы новые лесные пожары

В Тюменской области продолжают гореть леса. За минувшие сутки в регионе возникло 5 лесных пожаров на площади 12,3 га и один ландшафтный на 10 га, сообщает региональный оперштаб. Общее количество пожаров на сегодня – 20 лесных и 2 ландшафтных.

Спасателям удалось ликвидировать огонь в лесу на площади 15,9 га и погасить один ландшафтный пожар.

Напомним, что в регионе действует режим чрезвычайной ситуации по поводу лестных пожаров. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона за исключением территорий населенных пунктов. Для контрля над ситуацией и ликвидации уже действующих пожаров в Тюменской области задействовано три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 02.06.21

Моор создал ещё одну структуру по борьбе с коррупцией. / На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск под колёса попала лошадь, пострадали люди. / 5 тюменцев скончались за сутки от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»