Тюменского активиста обвиняют в экстремизме. Он считает, что это – зачистка перед выборами

В Тюмени снова нашли экстремиста. На этот раз обвинения предъявлены Алексею Княжеву – участнику группы активистов «Диванные воска Тюмени».

Группа позиционируется в социальных сетях, как открытая дискуссионная площадка. На страницах нередко обсуждаются острые социальные и политические темы, материалы о злоупотреблениях властью и коррупции публикуют местные журналисты. Алексея Княжева – одного из авторов паблика – обвиняют в экстремизме за публикацию в соцсетях ролика Алексея Навального «Припомним жуликам и ворам их Манифест-2002» (ролик признали экстремистским).

Как напоминает корреспондент «Нового Дня» вышеупомянутый ролик уже имеет прецеденты подобного использования: в марте 2021 года депутата областной думы от КПФР Юрия Юхневича таким образом «устранили» из предвыборной гонки. За этот же ролик его оштрафовали на 1000 рублей. Имея административное дело по статье об экстремизме, политику участвовать в выборах уже не придется.

В «Диванных войсках» убеждены, что ситуация с Княжевым – ни что иное, как устранение возможных конкурентов перед выборами. Такие выводы делаются в том числе и потому, что интерес вызывет и брат Алексея Княжева – Анатолий. ««Единая Россия» очень сильно боится конкурентов. Они отслеживают все публикации, копают и мои страницы, и мою социальную и общественную жизнь. Всё это, чтобы найти способ выписать штраф или завести административное дело, чтобы не допустить до выборов», – цитирует Анатолия Княжева ТюменьPRO.

Алексей Княжев, при этом, говорит, что в выборах пока участвовать не собирался. «У меня нет никаких политических амбиций. Пока на меня выписали только протокол об административном нарушении, с чем я не согласился. Чуть больше года назад меня уже вызывали в полицию для дачи объяснений из-за публикации в соцсети, но тогда до суда дело не дошло. Сейчас со мной работают юристы. Изучаем материалы дела», – сказал Алексей Княжев.

Пока ив семье Княжевых опыт участия в выборах был только у Анатолия – в 2019 году он принял участие в довыборах в Тюменскую областную думу, где собрал около 27%.

Тюмень, Марина Дремова

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