В Тюменской области от коронавируса умерло еще 8 человек

В Тюменской области за минувшие сутки жертвами COVID-19 стали ещё 8 человек. Всего с начала пандемии регион потерял 591 человека. Такие данные приводит федеральный портал стопкоронавирус.рф на 3 июня 2021 года.

За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось еще на 55 человек, выписались из лечебных учреждений и закрыли больничные листы 63 человека. В целом число заразившихся COVID-19 в регионе превысило 36,9 тысяч человек, выздоровевших – 35,4.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 03.06.21

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