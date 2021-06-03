В Тюменской области от коронавируса умерло еще 8 человек

В Тюменской области за минувшие сутки жертвами COVID-19 стали ещё 8 человек. Всего с начала пандемии регион потерял 591 человека. Такие данные приводит федеральный портал стопкоронавирус.рф на 3 июня 2021 года.
За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось еще на 55 человек, выписались из лечебных учреждений и закрыли больничные листы 63 человека. В целом число заразившихся COVID-19 в регионе превысило 36,9 тысяч человек, выздоровевших – 35,4.
Тюмень, Марина Дремова
Тюмень. Другие новости 03.06.21
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