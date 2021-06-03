В Тюмени привиться от COVID-19 можно теперь во время прогулки в парке

В Тюмени теперь можно поставить прививку от коронавируса не только в поликлиниках и торговых центрах, но и прямо на улице. С 5 июня пункты вакцинации в рамках проекта «Территория здоровья» начнут работать в Затюменском экопарке и Гилевской роще.

Тюменцы смогут пройти комплексный осмотр по основным факторам риска развития заболеваний, проконсультироваться со специалистами, поставить прививку от COVID-19, сообщает пресс-служба Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Предварительной записи для уличной прививки не требуется, но при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Мобильные пункты вакцинации работают с 9 до 13 часов в Затюменском экопарке в здании лыжной базы, и с 12 до 17 часов – в Гилевской роще. Желающих привиться от коронавируса также ждут в мобильных пунктах в торговых центрах города.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 03.06.21

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