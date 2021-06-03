Ямал и Югра получат миллиардные «бонусы» за экономию программы «Сотрудничество» в пандемийном году

Депутаты Тюменской областной думы сегодня предложили увеличить расходы на реализацию государственной программы «Сотрудничество». Изначально программа предполагала финансирование переселения на юг Тюменской области жителей Крайнего Севера и софинансировалась за счёт бюджетов ЯНАО и ХМАО.

Также деньги по программе шли на строительство дорог и социальных объектов области. Из – за пандемии 2020 года средства программы оказались нереализованными и сэкономленные 11 млрд рублей депутаты предлагают потратить в этом, 2021 году.

Ямалу достанется на строительство и реконструкцию 28 социальных объектов, на оплату лизинга самолетов, которые летают в Тюмень. Хватит на строительство и реконструкции дороги Сургут – Салехард и даже на приобретение жилья для ямальцев, выезжающих в другие регионы.

Планы на Югру у депутатов скромнее: за счёт сэкономленных средств планируют строительство и медицинское оснащение больниц в Нижневартовске и в посёлке Горноправдинск. Окончательно принять изменения в бюджет дума планирует 17 июня.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 03.06.21

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