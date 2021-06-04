Май в Тюмени стал самым жарким за всю историю наблюдений

Май 2021 года стал самым жарким за весь период наблюдений за погодой в Тюменской области, сообщили в ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В районах юга Тюменской области среднемесячная температура воздуха составляла +15…+18, это выше климатической нормы на 6-7 градусов.

«Такая высокая температура воздуха в мае наблюдается впервые за весь период наблюдений. Наибольшее отклонение средней температуры воздуха от нормы отмечалось во второй и третьей декадах на 7-10 градусов», – уточнили в ведомстве. Вторая половина месяца оказалась ещё более жаркой: воздух прогревался до +33…+36, в северных районах до +30…+31.

Отличился тюменский май отсутствием осадков и сильным ветром до 25-28 м/с, что метеорологи назвали «опасным явлением». Все эти факторы способствовали непривычно активному распространению лесных пожаров. Пожароопасный сезон был объявлен в конце апреля, а в мае уже объявили чрезвычайную ситуацию. Область быстро вышла в «лидеры» по количеству пожаров в стране.

Тюмень, Марина Дремова

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