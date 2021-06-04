Почти как у мэра: тюменцев удивили заработки руководителей детсадов

В Тюмени вслед за представителями власти о доходах отчитались заведующие детскими садами города. Итоги удивили и журналистов, и горожан. В среднем, согласно декларациям о доходах, руководители дошкольных учреждений за прошлый год заработали свыше 1 млн рублей, но есть и явные лидеры по доходам.

Так, самой состоятельной среди коллег стала заведующая детским садом № 36 Светлана Пальянова с доходом в 5 миллионов 602 тысяч рублей. Для сравнения: прошлогодний доход главы Тюмени Руслана Кухарука составил чуть более 6 млн рублей. Правда, 3 миллиона 800 тысяч рублей заведующая детским садом получила за продажу квартиры. В этом же году Светлана Пальянова приобрела дом и два земельных участка, пишут тюменские СМИ.

На втором месте с доходом в 4 миллиона 691 тысяч рублей оказалась заведующая детсадом № 118 Ирина Гугель. В прошлом году она тоже продала квартиру площадью 42,4 квадрата за 3 миллиона 250 тысяч рублей. На третьем месте – руководитель детсадом № 90 Людмила Юхимович. Она отчиталась о доходе в 3 миллиона 996 тысяч рублей. От продажи квартиры и гаража личный бюджет вырос на 2 миллиона 153 тысячи рублей.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 04.06.21

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