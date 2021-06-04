В Тюменской области за прививку от COVID-19 обещают скидки на проезд

В Тобольске Тюменской области обещают «бонус» для привитых от коронавируса. Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие готово предоставить горожанам скидки на проезд на междугородних рейсах, пишет «Наш Город».

Скидки от 10 до 50 процентов варьируются в разных социальных группах. Например, студенты средних и высших учебных заведений будут оплачивать только половину стоимости билетов. Остальные пассажиры могут рассчитывать на дисконт в 10%. Для получения бонуса нужно предъявить удостоверение личности и сертификат о вакцинации от COVID-19.

«Скидки предоставляются на междугородные маршруты, такие как Тобольск – Тюмень, Тобольск – Ишим и так далее, которые выполняет «Тобольское ПАТП», с отправлением от автовокзала города Тобольска. На пригород дисконт не действует. Мы предполагаем, что акция станет популярной среди местных жителей, особенно в летнее время», – прокомментировали в АТП.

Акция действует до 30 июня.

Тюмень, Марина Дремова

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