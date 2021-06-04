Тюменка получила 2 года условно за убийство по неосторожности своих детей

Жительницу поселка Богандинский Тюменской области признали виновной в убийстве по неосторожности своих детей, сообщается на сайте областного суда.

Как выяснило следствие, в январе 2021 года 29-ти летняя мать оставила двоих малолетних детей дома и ушла в магазин. Квартиру при этом закрыла снаружи на навесной замок. Именно в это время в квартире произошёл пожар. Как позже выяснили эксперты, в гостиной загорелся диван. Детей спасти не удалось, оба они отравились продуктами горения. Как конкретно произошло возгорание так и не установили. «Было выдвинуто две версии случившегося. Исходя из первой, старший сын умел обращаться с зажигалкой, достал её с холодильника и начал играть с огнём, что привело к трагедии. По второй версии, он достал из пепельницы непотушенную сигарету, которая подожгла мебель», – следует из материалов уголовного дела.

Мать свою вину не отрицала. Она подала ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, без исследования доказательств. В результате суд приговорил ее к 2-м годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Тюмень, Марина Дремова

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