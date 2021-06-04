В Тюмени за сутки от ковида умерло еще три человека

В Тюменской области за сутки от коронавируса скончались еще три человека. Всего же с начала пандемии жертвами новой болезни стали 594 жителя региона. Такие данные приводит федеральный портал стопкоронавирус.рф на 4 июня 2021 года.
За сутки вирус обнаружен у 56 тюменцев, выписался с больничного 51 житель региона. В целом число заразившихся COVID-19 в области приближается к 37 тысячам человек, показатель по выздоровевшим – 35,5 тысяч.
Тюмень, Елена Васильева
Тюмень. Другие новости 04.06.21
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